Festa dello Sport, un successo a Terracina

Un successo per la seconda edizione della Festa dello Sport realizzata a Terracina sabato 14 e domenica 15 settembre 2024. L’evento si è svolto sotto l’organizzazione di Opes Latina e Latina Innovazione con il contributo del Comune di Terracina e con il supporto della Regione Lazio.

Il Parco La Pineta e la spiaggia adiacente, si sono trasformate per due giorni in uno spettacolo a cielo aperto, condito dalla bellezza della natura e dell’affaccio sul lungomare che ha fatto da scenario a spettacoli e sport per tutti i gusti. La città di Terracina ha visto promuovere tantissime associazioni, realtà locali e non, oltre che il territorio stesso.

“Grazie al Sindaco Francesco Giannetti e all’assessore Alessandra Feudi per la fiducia – commenta il segretario generale Opes Davide Fioriello – Visto il grande consenso riscosso anche in questa seconda edizione, siamo ben felici di rinnovare per il prossimo anno l’appuntamento con la Festa dello Sport nel bellissimo comune di Terracina. Un grazie ed un plauso a tutti i presenti e a tutta la squadra di lavoro”.

“Atleti che si sono esibiti nelle loro specialità, sportivi o semplicemente curiosi, giovani e meno giovani, che hanno voluto provare nuove discipline – commenta il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti – Si è chiusa al Parco della Pineta a Terracina la Festa dello Sport, una due giorni di sano divertimento che ha visto una grande partecipazione. Una bellissima occasione per conoscere e valorizzare le eccellenze sportive del nostro territorio, e per tanti di noi provare a praticare nuove attività sportive. Grazie ad Opes per l’organizzazione, alle tante associazioni per il loro entusiasmo e la loro partecipazione e tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi queste due giornate di sport e di festa”.

“Ieri è terminata la seconda “Festa dello Sport”, targata Città di Terracina – commenta l’assessore allo Sport del Comune di Terracina Alessandra Feudi – Ringrazio le tante associazioni, moltissime locali, che hanno accolto positivamente l’iniziativa e che hanno reso possibile effettuare prove gratuite a tante discipline. Sono molto soddisfatta della partecipazione e della grande affluenza registrata, ed è stato bellissimo vedere un così grande numero di giovani praticare sport. Complimenti a Opes Latina per il bellissimo format ideato, che anno dopo anno sorprende sempre di più”.

“Volevamo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte all’evento che, con questa seconda edizione, sta diventando una tradizione anche nel Comune di Terracina – commenta il presidente di Opes Latina Daniele Valerio – Grazie dunque per la partecipazione e l’impegno a Scuola Taekwondo Terracina 1984, Fit Express, Avpt workout Lab, Asd Dama Latina, Asd Academy Terracina Basketball, Arco Club Terracina, Asd Taekwondo Hwarang-Silla, Terracina Rugby, Scuderia 55 Centro Equestre Terracina, Asd Terracina Vela e Primo Circolo Remero Velico, FIB delegazione di Latina, Latin Planet Dance, Asd Inverted Lab, Latin Planet Dance, Pallavolo Futura Terracina, Asd Olimpia Terracina, Asd Beach Biglie Terracina”.