Running, cinquanta giorni alla Mezza Maratona di Latina

Mancano solo cinquanta giorni all’appuntamento con la competizione podistica Mezza Maratona di Latina. Un countdown che terminerà il prossimo 15 maggio 2022 con l’evento podistico più atteso del capoluogo pontino, sotto l’organizzazione della società “In Corsa Libera” Opes del presidente Davide Fioriello.

L’evento, patrocinato da Comune di Latina e promosso da Città Sport e Cultura, è inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze, con un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal, ed una distanza breve di 7 km.

“La Mezza Maratona di Latina è divenuta un vero simbolo di ripartenza – commenta il presidente di In Corsa Libera Davide Fioriello – È impossibile non ricordare l’emozione dello scorso anno, quando fu una delle prime gare attuate dopo lo stop generale. Un successo accompagnato da tanto rispetto delle regole e voglia di tornare a correre. E quest’anno, il nostro impegno si conferma quello di realizzare, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, un appuntamento di prestigio che richiamerà podisti da ogni dove e che contribuirà ad esportare il nome di Latina per l’Italia. Inoltre, stiamo mettendo in piedi anche un bel numero di eventi collaterali da svolgersi nei giorni che precedono la gara. Un momento dunque, non solo sportivo, ma che promuoverà le nostre località, valorizzandone i territori ed incentivandone turismo e commercio”.

Il bellissimo percorso della mezza maratona, rapido e prettamente pianeggiante, collegherà il centro della città con il lungomare di Latina, con partenza ed arrivo presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina. La 7 km invece, si svilupperà interamente nelle vie del centro storico di Latina. Un modo per scoprire ed ammirare correndo, i luoghi pontini, tra storia e modernità, tra urbanizzazione e natura. Il tutto verrà realizzato nel rispetto dei protocolli emanati dalla federazione e di tutte le norme che regolamentano il distanziamento sociale. Ci sarà tempo per iscriversi fino alle ore 12 di giovedì 12 maggio 2022, salvo esaurimento pettorali, collegandosi al portale di icron.it.

Nel corso degli anni sono molti gli atleti di richiamo nazionale ed internazionale che hanno scelto di prendere parte all’evento pontino, come il re delle maratone e pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra, i ruandesi Simukeka Jean Baptiste classe ’83, vincitore nel 2021 della maratona di Stara Zagora e due in quella di Varna in Bulgaria, secondo alla mezza di Brugnera e primo nella Spring Half Marathon di Zabagria; un tempo di 1h02:24 nel 2011 a Cremona nella maratonina su strada e Rubayita Siragi che ha vinto la scorsa edizione della Mezza Maratona di Latina: classe ‘89, con un personal di 1h03:33 nel 2020 a Verona – Maratonina su strada e altri ancora. Sono infatti molti, coloro che scelgono la tappa di Latina come appuntamento fisso e prediletto.

La partenza è fissata alle 8.30 dal campo di atletica di via Botticelli a Latina, orario che permetterà un rapido sgombero delle strade cittadine. Per ulteriori informazioni visitare il sito mezzamaratonadilatina.it ed i canali social dedicati.

Di seguito il percorso di gara e l’elenco delle vie interessate dall’interdizione momentanea al traffico.