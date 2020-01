Il comitato regionale Fipav Lazio premierà 44 società che hanno ricevuto il certificato di qualità per il settore giovanile per le stagioni sportive 2019/2020-2020/2021. L’evento si terrà lunedì 20 gennaio presso la sala auditorium del Palazzo delle federazioni in viale Tiziano 74 a Roma.

Tale premio, è il più importante riconoscimento per il club che, in tutta Italia ha saputo lavorare meglio nei propri vivai durante le ultime due stagioni sportive: un marchio di qualità che arriva direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo e che le società hanno ricevuto eccellendo in diversi ambiti: dai piazzamenti alle vittorie nei campionati giovanili, passando per le convocazioni di atleti e atleti nei centri di qualificazione territoriale, regionale e nazionale, fino ad arrivare all’organizzazione di feste e di eventi, alla partecipazione nei tornei, ai progetti nelle scuole, alle iniziative nel sociale, alla comunicazione e all’attività con le persone diversamente abili. I premi, come di consueto, sono divisi su tre livelli differenti: oro, argento e standard. I club, che verranno premiati, riceveranno il certificato di qualità per l’attività maschile, per l’attività femminile o per entrambe. La società che riceverà il certificato oro sarà: la Fenice Roma Pallavolo; quelle che riceveranno il certificato argento saranno: Olimpia volley Sora, la Giovolley Aprilia,la Pallavolo Futura Terracina, la Volley team Monterotondo, la Pallavolo Civitavecchia, la Marino pallavolo, la Virtus Roma,la Pol Sempione,la Green Volley,la Roma 7 Volley, la Dream Team Roma,la Civitavecchia Volley, la Volley Friends Roma,la Volley Ball Club Viterbo,la ADVC Frascati; il certificato standard infine andrà alle seguenti società:la Argos Volley Sora, la Sud Pontino Pallavolo, la Pallavolo A. Volta Latina, la Cosmos volley Latina, la Polisportiva Comunale Albano, la Volley Ladispoli, la USD Sales, la Volley Anguillara,la Don Orione Pallavolo, la Pallavolo Velletri, la Sport 2000, la San Paolo Ostiense,la Cali Roma XIII, la Marconi Stella, la Pallavolo Tor Sapienza, la Roma Centro, la Bracciano Volley, la Pol. Talete, la Roma XVI, la KK Eur Volley, la Pallavolo Olevano, la Pallavolo Pomezia, la Tibur Volley,la Guidonia Volley, la Poolstars Volley, la Aurelio SG, la Volley&Sport, la Duemila12.

