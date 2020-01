Michela Sciscione: nuovo membro della Del Prete virtus volley Latina

Entra a far parte della rosa della serie C della Del Prete virtus volley Latina la palleggiatrice Michela Sciscione. La giovane, classe 1990, vanta una carriera pallavolistica molto ricca. Inizia all’età di undici anni con l’Alessandro Volta dai settori giovanili fino ad arrivare in serie D. Successivamente gioca nella AST Latina in B1, poi nella Volley Terracina in serie C, in Calabria in B2, ad Ostia in B2, a Salerno in B2, in Sicilia in B1,nella Futura Terracina dapprima in D fino alla promozione in B2 e per finire nella Volley Terracina lo scorso anno. Purtroppo però qui, a causa della rottura del crociato, deve fermarsi. Guarita, ora è entrata a far parte della famiglia della Del Prete virtus volley Latina che è stata lieta di accogliere una pallavolista di questo calibro.

“Sono contenta di ricominciare a giocare finalmente- ha dichiarato Michela Sciscione– E lo sono ancora di più perché lo faccio nella mia città: Latina. E’una gioia immensa” .

LE VOSTRE OPINIONI

commenti