Una ragazza di 30 anni, di Latina, è stata trovata legata ad un albero al Fogliano. Ha vissuto un incubo la giovane, giovedì pomeriggio scorso, quando dopo le 17 ha deciso di trascorrere qualche ora al parco. Sarebbe stata aggredita da uno sconosciuto e poi immobilizzata.

Fino a quando i familiari non vedendola rientrare hanno chiamato la polizia. Gli agenti l’hanno trovata immobilizzata con del nastro adesivo ad una pianta. La 30enne è stata liberata e trasportata in ospedale. Qui è stata visitata e poi dimessa.

Quello che è accaduto in quei momenti non è chiaro. La ragazza sarebbe stata aggredita alle spalle e non avrebbe visto il suo aggressore o i suoi aggressori, che potrebbero anche essere due. La giovane è svenuta e non ricorderebbe alcune fasi della terribile vicenda. Si esclude al momento un tentativo di rapina o di violenza sessuale e la giovane non sarebbe inserita in circuiti particolari.

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla squadra Mobile della questura di Latina, e dirette dal dirigente Giuseppe Pontecorvo. Gli investigatori in questo momento, non volendo in alcun modo minimizzare il fatto, sono propensi a credere che si tratti di un caso isolato, almeno dagli elementi raccolti finora.