Tentato omicidio in via Campovivo, Cirolla resta in carcere

Resta in carcere Emidio Cirolla, l’uomo di Nettuno accusato di tentato omicidio, in via Campovivo, per aver speronato l’auto di un 56enne di Latina ancora ricoverato al Gemelli di Roma.

Ieri si è tenuto l’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina Pierpaolo Bortone. Il 39enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.

L’uomo è stato visto da un testimone mentre infieriva sul conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente quando era a terra ed è risultato positivo al test per alcol e droga.