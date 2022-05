Fondi, 200mila euro dalla Regione per la riqualificazione del mercato coperto

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Maschietto esprime soddisfazione per l’ottenimento di risorse preziose per il restyling del mercato coperto di via Gioberti.

Il Comune di Fondi, partecipando ad un bando regionale, si è infatti aggiudicato un finanziamento di 200mila euro che consentirà di riqualificare, valorizzare e modernizzare la struttura. Il progetto, approvato con delibera di giunta del 12 ottobre 2021, prevede infatti migliorie strutturali, estetiche ma anche innovazioni concettuali che offriranno, volendo, la possibilità di dedicare spazi al consumo oltre che alla vendita. Integrando le somme regionali con uno stanziamento comunale, sarà quindi possibile dare un volto nuovo al mercato e realizzare un progetto caldeggiato dall’amministrazione sin dal suo insediamento.

“Un grande lavoro di squadra – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – la bontà e la funzionalità del progetto presentato, grazie al lavoro congiunto di due assessorati e degli uffici del terzo e del quinto settore, è stata riconosciuta dalla Regione la quale ha inoltre riscontrato la sussistenza del requisito di priorità”.

Soddisfazione è stata espressa in particolare dagli assessori ai Lavori Pubblici e alle Attività Produttive Antonio Ciccarelli e Stefania Stravato che hanno voluto ringraziare i rispettivi dirigenti, Giorgio Maggi e Giuseppe Acquaro, e i presidenti di commissione Mariano Di Vito e Raffaele Gagliardi per la celerità e per la capacità di portare a casa un risultato per nulla scontato.

Soltanto 23 Comuni, a fronte di quasi 50 domande, hanno infatti ottenuto il finanziamento che, nel caso di Fondi, è risultato di 200mila euro, ossia il massimo possibile secondo quanto previsto dal bando. La stessa realizzazione del progetto ha inoltre richiesto attenzione, creatività ma anche celerità per rispettare requisiti e tempistiche.

Preziosa la collaborazione con l’Associazione Nazionale Ambulanti la cui partnership è stata indispensabile per la partecipazione al bando.