Doganella, il giapponese come nuova lingua alla scuola media

L‘Istituto comprensivo “Donna Lelia Caetani Sermoneta” per il prossimo anno scolastico attiverà un corso pomeridiano facoltativo di lingua e cultura giapponese.

In un contesto educativo che vede l’apprendimento di più lingue straniere come strumento indispensabile per porre le basi della costruzione delle conoscenze e per facilitare il confronto tra culture diverse, come da documento ministeriale “Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2018”, la lingua giapponese è stata ritenuta un’opzione più che valida per far affacciare i ragazzi ad una società sempre più multiculturale.

Il corso, rivolto agli studenti delle nuove classi prime della scuola secondaria di Doganella, sarà tenuto da un’insegnante madrelingua.

“L’obiettivo del corso – spiega la dirigente scolastica Giovanna Tufarelli – è permettere agli studenti di sviluppare competenze di lingua e di cultura giapponese di base contribuendo ad aumentare la qualità dell’offerta formativa e ad ampliare gli orizzonti culturali”.