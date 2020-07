Fondi, 5 persone sbalzate dal gommone che rischia di finire a riva: bloccato dalla Guardia costiera

Una gita in gommone, sabato scorso, ha rischiato di finire male a Fondi. Le cinque persone a bordo, 5 diportisti, ad un tratto sono stati sbalzati tutti fuori a circa 300 metri dalla costa. Il natante è rimasto così senza nessuno a guidarlo, in moto, e poteva avvicinarsi alla spiaggia.

Immediato è partito l’intervento della Guardia Costiera, coordinato dal comando di Gaeta, con una dipendente CP 834 che con l’ausilio del GC B30 di Delemare Sperlonga, in località Sant’Anastasia. Il gommone è stato così frenato e portato a riva in sicurezza. Nessuna conseguenza fortunatamente per le protagonisti di questa particolare avventura estiva.