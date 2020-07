Sanzioni a Terracina, Sabaudia e San Felice ai noleggiatori di lettini e ombrelloni per non averli rimossi alla fine della giornata. E’ il risultato dei controlli della Guardia costiera di Terracina durante lo scorso fine settimana concentrati soprattutto sulle spiagge libere, spesso oggetto di fenomeni di istallazione abusiva, da parte dei noleggiatori di attrezzature.

E’ infatti diritto di chiunque utilizzare l’area che resta pubblica, e come tale resta fermo il diritto dei bagnanti ad utilizzare la spiaggia “in libertà” senza subire ostacoli ed ostruzioni.

Verifiche anche in mare sul rispetto della normativa di sicurezza della navigazione, sempre più necessarie data l’ormai elevata concentrazione di natanti e imbarcazioni in transito e alla fonda negli specchi acquei di Terracina e San Felice. Ottimi i risultati: le sanzioni amministrative infatti sono state poche, perlopiù per mancanza delle dotazioni di sicurezza e scadenza dei razzi di segnalazione.