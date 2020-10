Fondi, 82enne disperso: ritrovato dai vigili del fuoco grazie all’elicottero

Un 82enne di Fondi era disperso da ieri sera: poco dopo le 21 era stato attivato il piano di ricerca e sul posto sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco, oltre al personale della Topografia applicata al soccorso, e i carabinieri.

Subito sono iniziate le ricerche, anche in base alle informazioni dell’uomo, che era in costante contatto al cellulare con i soccorritori: aveva perso l’orientamento dopo essere uscito fuori strada, rimanendo impantanato, con la propria auto.

Per via del buio e delle poche indicazioni fornite, le operazioni di ricerca si sono protratte per tutta la notte. Ritrovato e recuperato all’alba grazie all’elicottero. L’anziano è stato affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.