Latina, arrestati i tre pusher “pizzicati” da Striscia la Notizia

Sono stati arrestati i tre pusher “pizzicati” da Striscia la Notizia nel quartiere Nicolosi a Latina. Si tratta di cittadini nordafricani, responsabili di detenzione e spaccio.

“L’indagine è scaturita – spiega la questura – dal servizio giornalistico girato lo scorso 18 ottobre da una troupe televisiva al seguito dell’inviato del programma televisivo “Striscia la Notizia”, Vittorio Brumotti, che era intervenuta nel quartiere Nicolosi per documentare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di tale servizio la Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha raccolto elementi sufficienti a contestare agli indagati le condotte penalmente rilevanti, ovvero avere offerto in vendita ad un operatore della medesima troupe una dose di sostanza stupefacente del tipo cocaina; nel corso delle indagini, sono stati analizzate anche le registrazioni effettuate dalla citata troupe del programma satirico in onda su Canale 5″.

I responsabili della cessione di droga sono stati individuati in un 37enne algerino, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale; un marocchino di 47 anni regolare sul territorio nazionale, pregiudicato; un tunisino di 47, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale. I primi due sono stati arrestati nel tardo pomeriggio di ieri, a Latina, mentre quest’ultimo, che deve rispondere anche del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, è stato rintracciato questa mattina.

I tre stranieri si trovano attualmente ristretti presso le case circondariali di Civitavecchia, Frosinone e Chieti.