Fondi, apertura straordinaria del mercato per recuperare 2 giornate perse

Apertura straordinaria del mercato domani lunedì 28 dicembre e lunedì 4 gennaio a Fondi. È quanto disposto dal sindaco Beniamino Maschietto con un’ordinanza sindacale.

Il provvedimento, emanato in accordo con l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il dirigente del settore Giuseppe Acquaro e le associazioni sindacali, consentirà a tanti ambulanti di recuperare 2 importanti giornate lavorative perse: domenica 27 dicembre e domenica 3 gennaio.

L’ultimo decreto legge, che ha dichiarato tutta Italia zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, vieta infatti lo svolgimento dei mercati fatta eccezione per il settore alimentare.

Molte città, tra le quali Fondi, hanno quindi individuato nuove date per recuperare i mercati persi. Saranno presenti tutti gli ambulanti tranne coloro che il lunedì svolgono già attività in altri comuni.

“Questa soluzione consentirà a tanti lavoratori di recuperare ben due giornate di lavoro – commentano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – darà inoltre agli acquirenti la possibilità di cambiare eventuali regali o articoli acquistati domenica 20 dicembre. Non mancheranno i controlli ma, essendo il lunedì un giorno lavorativo ed essendo le scuole chiuse, il flusso di avventori sarà sicuramente più contenuto rispetto ad un normale mercato della domenica”.

Le due date straordinarie non sono le uniche novità delle festività natalizie: mercoledì 30, sempre in via Mola di Santa Maria, ci sarà infatti anche un mercatino, con tutte le categorie merceologiche, dedicato soltanto agli ambulanti locali.