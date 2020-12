Latina Calcio, giocatori di nuovo in campo per un allenamento pomeridiano

Il Latina Calcio 1932 si è fermata solo 3 giorni. La squadra non vuole perdere la concentrazione dopo il rinvio della gara di mercoledì 23 dicembre contro l’Arzachena rinviata a data da destinarsi per Covid.

La rosa nerazzurra sarà di nuovo in pista per la preparazione della prossima gara a Muravera del 6 gennaio con fischio di inizio alle 14.30. Mister Scudieri radunerà di nuovo i giocatori disponibili già da oggi 27 dicembre presso l’ex Fulgorcavi con una seduta di allenamento pomeridiana per una doppia seduta dei giorni successivi 28 e 29 dicembre mentre singola seduta per il 30 e 31.

L’unico giorno di riposo sarà il primo gennaio. Il 2 di nuovo in campo nel pomeriggio per definire fino al 5 gennaio i dettagli, la strategia ed i moduli della trasferta in terra sarda.