Un bambino di 10 anni è scomparso, ieri pomeriggio, 22 agosto, a Fondi. Lo zio raggiunto al telefono ci ha spiegato che il piccolo è uscito di casa, poco dopo le 15, per andare a giocare con alcuni amici, come fa sempre. Quando però verso le 19.30 non lo hanno visto tornare la famiglia si è preoccupata.

Tutta la notte hanno atteso che Zeeshan, questo il nome del ragazzino, che parla molto bene l’italiano, tornasse, ma non lo ha fatto. Per questo, questa mattina, si sono rivolti ai carabinieri che hanno iniziato le ricerche, insieme ai volontari della protezione civile.

Sembra che un tassista lo abbia visto verso le 15.30 di ieri alla stazione, come se fosse in attesa di un autobus. Lo zio ha spiegato che aveva espresso il desiderio di andare al mare e qualcuno lo avrebbe visto a Sperlonga.

Zeeshan, che i familiari descrivono come un bambino buonissimo, è vestito con un pantaloncino corto grigio, una maglietta grigia e scarpe da tennis chiuse. Chiunque abbia informazioni può chiamare i numeri 3888081775, oppure 3207117728, o direttamente i carabinieri di Fondi.