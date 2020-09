E’ stato denunciato in stato di libertà un 33enne di nazionalità indiana, in Italia senza fissa dimora. L’uomo, durante un controllo dei carabinieri a Fondi, è stato trovato in possesso – a seguito di perquisizioni personale– di 3 involucri di eroina: 2,5 grammi il peso complessivo. Era già pronta per lo spaccio.