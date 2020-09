Latina, 11 nuovi contagi. La Asl vuole rendere più veloci le file al drive in

Tornano a salire i contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono 11 i nuovi casi positivi in provincia di Latina, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei Comuni di Aprilia (3), di Gaeta (1), di Latina (5) e di Terracina (2).

Non si registrano nuovi decessi.

Sono 235 i positivi attuali, di cui 185 trattati a domicilio. Sono invece 823 i casi totali da inizio emergenza

La Asl dà anche una indicazione operativa, per rendere più veloci le file al drive in del Goretti. “Al fine di agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive-in” e ridurre i tempi di attesa necessari per l’esecuzione dei tamponi, si raccomanda l’utenza di munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione di questa Asl”.