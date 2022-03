Fondi, domani in preghiera per la pace all’anfiteatro

Il Comune di Fondi, nel ribadire la piena disponibilità a sostenere e supportare le azioni solidali in favore della popolazione ucraina promosse dal mondo dell’associazionismo e da tutte le comunità religiose territoriali, riceve e condivide l’iniziativa organizzata dall’Arcidiocesi di Gaeta.

La forania di Fondi si riunirà domani, sabato 5 marzo, alle 20 presso l’Anfiteatro di Fondi, per proseguire verso il Castello, Corso Appio Claudio e fino alla chiesa di Santa Maria in Piazza.

Si tratta di un incontro di preghiera e riflessione itinerante in cui si chiederà con forza a Dio il dono della pace in questo momento particolare per l’Ucraina senza dimenticare tutti gli altri conflitti in atto sulla Terra.

Credenti e non credenti insieme per testimoniare che esiste una parte di umanità che crede ancora fortemente nel dialogo e nella bellezza.

La Chiesa di Gaeta, in unione con la Chiesa universale e la Chiesa italiana, si unisce con particolare preoccupazione al popolo ucraino.

Già sono in corso azioni concrete di solidarietà, grazie alla sollecitudine di Caritas italiana alla quale si uniranno le nostre comunità parrocchiali con una colletta indetta per domenica 27 marzo.

Intanto, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha chiesto alle varie foranie di unirsi in preghiera per la pace in Ucraina.