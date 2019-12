Nuova allerta meteo per la provincia di Latina per questa sera, 20 dicembre, e per le prossime 24-36 ore. Il maltempo non molla la presa e continua a colpire il territorio pontino. Questa volta sono previste precipitazioni, anche a carattere di rovesci o temporali, che saranno accompagnati da forte attività elettrica e raffiche di vento.

Il Centro funzionale regionale ha adottato l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica codice arancione su: Aniene, Bacini costieri Sud e Bacino del Liri; criticità idrogeologica e idraulica codice giallo su: Bacini costieri Nord, Bacino medio Tevere, Appennino di Rieti e Roma. Inoltre è stata adottata una fase operativa di attenzione per vento su tutte le zone di allerta.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti