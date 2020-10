Fondi, è Nicola Vicidomini l’uomo trovato morto in un camping

E’ Nicola Vicidomini l’uomo trovato morto in un camping al Salto di Fondi ieri pomeriggio. Il 56enne era scomparso da giorni da Monte di Procida, in provincia di Napoli, dove abitava con la famiglia. Aveva detto di voler andare a Formia poi da lì aveva chiamato per dire che faceva tardi. L’ultima telefonata quindi da Formia. Qualcosa poi lo aveva portato a Fondi dove è stato ritrovato.

La famiglia aveva denunciato la sua scomparsa e si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto. Ora i carabinieri cercano di ricostruire i suoi ultimi giorni di vita. Sul corpo è stata disposta l’autopsia.