Fondi, edifici scolastici: i lavori partiranno entro la primavera

Partiti i lavori nell’Istituto Salto Covino, invece i cantieri delle scuole Aspri, Garibaldi e Maria Pia di Savoia si apriranno entro la primavera.

I lavori interesseranno l’ampliamento, l’adeguamento strutturale, l’impermeabilizzazione ma anche interventi di efficientamento energetico, restyling e messa in sicurezza.

Nuove aule, rifacimento dell’impiantistica e migliorie per favorire l’accessibilità in caso di disabilità in arrivo nell’istituto Salto Covino dove il cantiere è ormai prossimo alla partenza. Con determina dello scorso 28 dicembre sono infatti stati affidati i lavori per un importo di oltre 190mila euro.

Cantiere attivo entro primavera anche all’ “Alfredo Aspri” dove il valore dell’ambizioso intervento di efficientamento energetico, messa in sicurezza e adeguamento sismico in corso ammonta a 4,2 milioni di euro. Dopo l’espletamento della gara d’appalto, in questi giorni è in fase di stipula il contratto con la ditta incaricata.

Rifacimento del giardino esterno, sostituzione di caldaie e infissi e altre opere di efficientamento energetico, per un valore complessivo di 250mila euro, stanno interessando la scuola materna San Magno-Rene, mentre, presso la scuola per l’infanzia “Maria Pia di Savoia” sarà costruito un edificio ex novo. Il progetto, del valore complessivo di 3,2 milioni di euro, darà un volto nuovo ad una delle scuole più frequentate della città.

A concludere la carrellata di lavori in corso, l’intervento presso l’istituto Garibaldi. Oltre all’impermeabilizzazione degli edifici che ospitano la scuola media e la scuola materna, sarà anche completato l’atteso rifacimento della palestra attuato, a causa delle condizioni in cui versava lo stabile, mediante demolizione e ricostruzione.

Procedono a passo spedito le attività di ordinaria manutenzione negli altri edifici scolastici della città con piccoli ma fondamentali lavori di tinteggiatura, adeguamento, manutenzione e impermeabilizzazione.