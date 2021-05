Fondi, Estate 3.0: pronti sul litorale animali di plastica (riciclata), murales e mega puzzle

Riutilizzo dei materiali, integrazione, sensibilizzazione e installazioni artistiche: c’è tutto questo e molto altro in “Estate 3.0”, l’iniziativa organizzata dall’associazione “Contrada Selvavetere” sul litorale di Fondi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che ricorre sabato 5 giugno.

Colorati animali realizzati con tappi e bottiglie di plastica, eco-gadget per finanziare le future iniziative del sodalizio, puzzle con mega tessere e murales work in progress inonderanno Sant’Anastasia, Tumulito, Capratica, l’Holiday e il piazzale antistante la parrocchia Regalità di Maria SS.ma e San Pio X.

Sensibilizzazione ambientale ma anche collaborazione tra contrade e integrazione dato che alla realizzazione delle coloratissime installazioni hanno partecipato anche gli anziani della città con la consegna domiciliare dei kit contenenti le istruzioni e i materiali di recupero e, soprattutto, i ragazzi del centro socio-educativo “L’Allegra Brigata”.

C’è la firma di questi ultimi su molte opere, in particolare su un mega puzzle che verrà allestito a Tumulito. Ogni tessera rappresenta un essere vivente nel suo ambiente ma solo guardando l’opera nel suo complesso (il pianeta), le varie parti hanno ragione di esistere dando senso e significato al tutto.

All’Holiday saranno installate 83 tartarughe, tante quante sono le figlie di mamma Caretta che, dopo la nidificata record del 2020 sul litorale fondano, ora nuotano felici del Mar Mediterraneo. In Piazza Sant’Anastasia, invece, ci sarà un grande murales che richiederà, per essere completato, l’aiuto di cittadini, residenti, turisti e villeggianti i quali dovranno darsi da fare a riciclare bottiglie e collezionare tappi. Grande attenzione, infine, agli animali, in particolare a quelli in via d’estinzione, che monitoreranno, con sguardo vigile, i comportamenti dei bagnanti in corrispondenza dei principali accessi all’arenile.

“Ci auguriamo che quest’evento – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore al Turismo Vincenzo Carnevale e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – scuota le coscienze, rallegri gli animi e sia di buon auspicio per una lunga e proficua stagione estiva. Un ringraziamento agli organizzatori che da mesi lavorano sodo, coinvolgendo decine di persone, in un progetto che coniuga sensibilizzazione ambientale, promozione del territorio, creatività, arte, recupero dei materiali, riciclo e integrazione”.