Fondi, competizioni di pesca sportiva: arriva il primo “Trofeo open drifting Città di Fondi”

Gara nazionale in arrivo a Sant’Anastasia che, il prossimo 5 e 6 giugno, ospiterà il primo “Trofeo open drifting Città di Fondi”. Alla competizione di pesca sportiva valevole come qualificazione per la finale del campionato italiano, parteciperanno imbarcazioni provenienti da tutta Italia.

L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Fondi, è organizzato dalla Asd Team Asso di Picche.

Si parte nella mattinata del 5 giugno con il ricevimento degli equipaggi al quale faranno seguito un briefing e la tradizionale punzonatura delle attrezzature. Domenica 6 giugno, giorno della competizione vera e propria, saranno consegnate le esche acquistate presso rivenditori locali e si darà il via al raduno degli equipaggi in mare. La gara avrà inizio alle prime luci del mattino con rientro a Sant’Anastasia attorno alle 15 e successiva premiazione. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Apsd Il Maestrale.

“Questo appuntamento – spiegano il sindaco Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente e allo Sport Fabrizio Macaro – darà visibilità al litorale e alla città, sarà rispettoso dell’ecosistema e dell’ambiente marino e porterà le prime presenze nelle strutture ricettive del territorio. Il tutto dando nuovo impulso al settore sportivo, con una competizione prestigiosa in quanto valevole come qualificazione per la finale del Campionato italiano, e contribuendo alla divulgazione della cultura marinara”.