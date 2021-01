Fondi, festa di Capodanno in un magazzino interrotta dalla polizia: tutti multati

Festa di Capodanno a Fondi con oltre 20 ragazzi scoperta dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti subito dopo mezzanotte in un magazzino dove i giovani, tra i quali anche alcuni minorenni, in spregio delle misure precauzionali vigenti per contrastare il diffondersi del coronavirus, stavano festeggiando l’arrivo del nuovo anno.

I poliziotti hanno immediatamente interrotto la festa e identificato tutti i presenti, che dovranno ora pagare una multa salata. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a verificare eventuali illeciti anche a carico della proprietaria del magazzino.

In tutta la provincia le forze dell’ordine hanno identificato 1119 persone delle quali 41 contravvenzionate, e controllate 316 attività commerciali.