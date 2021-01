Latina: è scomparso Augusto Bonomo, per anni dirigente della questura

È venuto a mancare questa mattina, 2 gennaio 2021, a Latina il dottor Augusto Bonomo, cavaliere e grand’ufficiale della Repubblica Italiana, per anni ai vertici della questura di Latina.

Nato a Segni l’8 luglio 1935, subito dopo la laurea in Giurisprudenza era entrato nei quadri dirigenti della polizia di Stato. Negli anni ’60 presso l’allora commissariato Secondigliano-Scampia di Napoli, dal 1972 è presso la Questura di Latina, prima ai vertici della Squadra Mobile, poi, negli anni ’80, è stato Capo di Gabinetto del Questore.

Lascia la Questura di Latina nei primi anni ’90, per assumere il ruolo di Condirettore della Scuola superiore di Nettuno (Roma) per la formazione di ispettori e sovrintendenti della Polizia di Stato, incarico dal quale andrà poi in pensione nel 2000.

Insignito di numerose onorificenze di Polizia, diverse sono state le indagini e le operazioni da lui condotte, anche contro il terrorismo interno, negli anni di piombo.

La benedizione avverrà presso il cimitero di Velletri, ove la salma sarà tumulata domani, 3 gennaio 2021, in forma privata.