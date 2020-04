Fondi, genitori non gli danno i soldi per la droga: lui li aggredisce. Arrestato

I genitori si rifiutano di dargli i soldi per la droga e lui li aggredisce. L’episodio è avvenuto a Fondi, dove questa mattina (16 aprile), sono stato chiamati i carabinieri ad intervenire per una lite in famiglia.

Una volta arrivati nell’abitazione indicata hanno trovato un 37enne che inveiva contro la madre e il padre. I due, esasperati, non avrebbero dato 50 euro richiesti dall’uomo per comprare la sostanza stupefacente.

I militari hanno arrestato il 37enne per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’uomo è stato portato nel carcere di via Aspromonte, a Latina.