Fondi, in zona rossa fermi in auto con arnesi per lo scasso: 2 denunce

Nonostante Fondi sia ormai zona rossa da qualche giorno, con il divieto di entrare e uscire dal territorio se non per casi strettamente necessari e previsti, due giovani vagavano in una strada secondaria della città.

I poliziotti li hanno trovati mentre erano fermi in auto e hanno chiesto spiegazioni. I due, un 36enne e un 28enne, però, non hanno saputo dare un motivo valido per essere fuori casa. Gli agenti si sono insospettiti e hanno perquisito la vettura trovando arnesi atti allo scasso e una mazza da baseball lunga 70 centimetri. Trovati anche alcuni grammi di marijuana.

Per entrambi è quindi scattata la denuncia ai sensi dell’articolo 650 codice penale per inosservanza delle disposizioni emanate per il contrasto del contagio da “Covid-19”. Il 36enne è stato denunciato anche per il possesso ingiustificato di armesi atti allo scasso e segnalato alla Prefettura per la detenzione per uso personale dello stupefacente.