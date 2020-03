La reclusione forzata sta mettendo a dura prova gli italiani che vivono questi giorni di emergenza cercando passatempi di ogni genere.

Atletica Latina80 e Intesatletica di Opes, con poche e semplici regole lanciano la sfida domestica degli “House Athletics Games”.

Mai come stavolta, l’uso dei social aiuta a sentirsi meno soli e perché no, a mettere in piedi iniziative divertenti e talvolta utili.

Nel mondo dello sport sono infatti molte le realtà che da subito si sono attivate per mantenere vivi gli incontri per lezioni a distanza con l’ausilio della tecnologia.

E non tarda ad arrivare la risposta dell’atletica per rimanere agonisti anche in un periodo di pausa.

“I premi in palio sono simbolici e virtuali – spiega Giampiero Trivellato presidente dell’Atletica Latina80 e docente di educazione fisica – Il vero senso degli House Athletics Games è quello di incentivare la pratica sportiva per non perdere allenamento e dare stimoli in questo periodo difficile di isolamento forzato”.

Saranno in tanti a mettersi in gioco con un pentathlon di esercizi da svolgere nel minor tempo possibile. 4×3 metri vai e vieni, 10 piegamenti su braccia, 8 jump terra cielo, 10 addominali, 20 toccate di skip. Questi sono i cinque esercizi da fare validi per le categorie maschili e femminili under 16, under 40 e over 40.

“Sono molte le iniziative virtuali messe in atto nel campo dello sport in questi giorni – commenta Davide Fioriello vice presidente nazionale Opes – Da sempre lo sport aiuta a superare se stessi ed i propri limiti. In questo caso ci auguriamo sia un mezzo per affrontare con più serenità la permanenza nelle mura di casa. I miei complimenti vanno a questa lodevole iniziativa che darà senza dubbio carica e speranza a molti di ricominciare presto tutte le nostre attività”.

Per poter partecipare sarà necessario inviare al proprio gruppo il suo tempo ed in caso di record sarà richiesto un video dell’impresa. Le classifiche saranno pubblicate sui gruppi e sulle pagine Facebook di Altetica Latina80 e Intesatletica. Per maggiori informazioni e regolamento consultare i canali social delle associazioni.