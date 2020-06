Fondi, incidente tra camion e scooter: morto il 19enne Mattia Di Manno

Il lockdown dovuto al coronavirus gli aveva rubato gli ultimi mesi di scuola, ora Mattia Di Manno non potrà più affrontare neanche l’esame di maturità. La sua vita si è spezzata ieri sera in un incidente stradale a Fondi.

Il ragazzo, appena 19enne, stava viaggiando, verso le 19, a bordo dello scooter quando, per cause che sono al vaglio dei carabinieri, si è scontrato con un camion, in via Sugarelle. L’impatto è stato violento e il ragazzo è caduto sull’asfalto sbalzato di diversi metri. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sono arrivati gli operatori sanitari del 118. I tentativi di salvarlo sono però stati vani e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi finalizzati a chiarire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Resta il dolore della famiglia, dei suoi amici e di tutta la comunità.