Fondi, La Nuova Pizza Croccante

Con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Estate 2021 nel Parco dei Monti Aurunci”, l’Associazione Ho.Re.Ca. Fondi Uniti ha il piacere di presentare l’iniziativa “Arte bianca e legame con la propria terra: Alessandro Lo Stocco si racconta”, in programma lunedì 26 Luglio nella meravigliosa location del Monumento Naturale Mola della Corte Capodacqua a Fondi.

Iniziativa fortemente voluta dal Presidente Giuseppe Capotosto per presentare il libro del nostro concittadino Alessandro Lo Stocco dal titolo “La nuova Pizza croccante”, edito da “Italian Gourmet” ed in distribuzione da alcuni giorni con un ottimo riscontro di pubblico e critica.

Alessandro Lo Stocco vanta un’esperienza ventennale nel mondo internazionale della pizza collaborando insieme alle più importanti aziende nel mondo della bakery. Dall’ambito molitorio, passando come responsabile nell’ “Accademia della cottura” fino ad oggi, come product specialist in Molino Casillo. La sua mission è quella di viaggiare in Italia e nel mondo per trasmettere conoscenza e passione passando dalle sue docenze in Alma, “Scuola Internazionale di Cucina Italiana” fino ad arrivare nelle maggiori scuole culinarie.

Evento promosso in stretta collaborazione con l’Associazione Ambientalista “Fare Verde” Arte Ricerca e Sperimentazione, con la partecipazione della Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca ed il “Quizas Duo” (Antonietta Caporiccio voce e Sandro Sposito chitarra).

Lunedì 26 Luglio, alle ore 11, Presentazione del Libro “La nuova Pizza croccante” rivolta in particolare agli addetti ai lavori ed al comparto dell’accoglienza e dell’ospitalità turistica del comprensorio. Dalle ore 19,30 alle ore 22 invece si potrà visitare il Parco accompagnati dalla Guida Andrea Patriarca, ascoltare buona musica proposta dal “Quizas Duo” e seguire la Presentazione del Libro “La nuova Pizza croccante” con degustazione di focacce e prodotti tipici del nostro territorio, grazie alla disponibilità di alcune importanti aziende locali.

Per informazioni e prenotazioni:

340 41 93 359 – horecafondiuniti@gmail.com