Basket, Benacquista: Giordano Durante è ufficialmente nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket annuncia ufficialmente l’accordo annuale con l’atleta Giordano Durante, che farà parte del roster nerazzurro nel campionato di Serie A2 al quale prenderà parte il club del Presidente Lucio Benacquista nella stagione 2021/22.

Durante, play/guardia, classe 2002 per 178 cm di altezza e 70 kg di peso, è reduce da una buona stagione con la maglia della San Vendemiano con cui è arrivato a disputare la semifinale playoff di Serie B, cedendo il passo, solo in gara 5, a Fabriano, la squadra in cui militava Radonjic altro giocatore nerazzurro di questa stagione.

Per il giovane atleta nativo di Montebelluna (Treviso) si tratta della prima esperienza in Serie A2, dopo 2 stagioni disputate in Serie B, in cui ha avuto modo di crescere molto e dimostrare di essere pronto per il salto di categoria.

Giordano, 19 anni compiuti lo scorso febbraio, si è avvicinato al mondo della palla a spicchi in tenerissima età:

“Sono nato in un paesino di 3000 abitanti vicino Montebelluna, nella zona di Treviso, e la mia passione per il basket è nata quando ero molto piccolo, perché il mio vicino di casa, di 2 anni più grande di me, era anche il mio miglior amico e giocava a basket, quindi giocavo sempre insieme a lui e quando ho compiuto 4 anni ho potuto finalmente iscrivermi anche io al minibasket – racconta il giovane neo-nerazzurro – Da quel momento non ho mai smesso di giocare, la pallacanestro è diventata parte integrante della mia vita”.