Fondi, le grandi pulizie di residenti e amministratori in contrada San Raffaele

Grande successo per la giornata ecologica che si è svolta ieri a San Raffaele, la dodicesima del fitto calendario 2021.

Residenti, ambientalisti, consiglieri e assessori si sono rimboccati le maniche non solo per raccogliere i rifiuti che incivili ed eco-criminali sono soliti gettare dal finestrino o abbandonare nella natura, ma anche, laddove necessario, per potare la vegetazione e pulire canali di scolo.

Tutti i rifiuti raccolti sono stati differenziati e affidati alla società De Vizia transfer per il conferimento in discarica.

La giornata è stata organizzata in collaborazione con l’associazione “Amici di San Raffaele” che si è adoperata per sensibilizzare la contrada all’iniziativa e far partecipare residenti e volontari.

Prezioso anche l’aiuto dei più giovani che non si sono tirati indietro ma, anzi, hanno fornito un grande supporto alla squadra.