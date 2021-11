Un tragico fuori strada, l’auto finita nel canale. A Fondi è morto un uomo poco prima delle 6. E’ accaduto in Via Sette Acque, dove è intervenuta l’autogrù dei Vigili del Fuoco, squadra territoriale di Terracina, per recuperare l’auto ne canale. All’interno il corpo senza vita del conducente, di cui i sanitari hanno constatato il decesso. Dinamica al vaglio dei carabinieri, l’ipotesi principale è che possa essersi trattato di un incidente autonomo.