Fondi piange Davide Antogiovanni, amore per il ballo e la moto

Appena 30 anni, svaniti sulla Statale Appia. Profondo dolora nella comunità di Fondi, per la morte di Davide Antogiovanni, deceduto a seguito del terribile incidente stradale di ieri pomeriggio a Terracina all’altezza del km 98.3, nei pressi dello svincolo per la Frosinone – Mare.

Scontro tra auto e moto, rilievi in corso per la dinamica di una tragedia nel caldo week di mare, in un momento in cui tanti stavano raggiungendo le località balneari.

Davie Antogiovanni era ballerino e insegnante, grande passione per salsa e danza caraibica in generale. E poi amava la moto.

Sui social sono diversi i messaggi di chi lo ha conosciuto ed ora, purtroppo lo piange.