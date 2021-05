Latina, trappola pronta per il Monterosi. Tifosi, continua la contestazione

A Latina, nel silenzio più assoluto, fa rumore la contestazione dei tifosi, il gruppo Leone Alato, che tappezzano la città di striscioni contro l’attuale società. E continuano a farlo anche alla vigilia di Monterosi – Latina, che può consegnare nelle mani dei viterbesi la promozione in Lega Pro.

Distanza e gelo tra club nerazzurro e piazza, nella stagione in cui tutto sembrava filare per il meglio, compreso il riavvicinamento tra le due componenti. Poi lo spartiacque coinciso con l’allontanamento del tecnico Scudieri, ben presto rientrato in panchina a seguito delle dimissioni del successore Ciullo. Ma ora bisogna fare i conti con la realtà, seppur, dura da mandare giù.

C’è chi la storia la sta per scrivere e chi l’ha già scritta e la rimpiange. Leggere Monterosi – Latina, come match decisivo per la promozione in Serie C dei biancorossi e non dei nerazzurri può sorprendere se non si conosce la logica della Serie D e i meriti della prima della classe del girone G, alla quale manca un punto per la matematica.

Stranezza del calendario, l’avversario al quale chiedere il lascia passare è quel Latina che per più di metà stagione, partendo favorita, ha dato filo da torcere alla squadra di D’Antoni, ma dallo scontro diretto in poi, è cambiata la storia. E’ la bella storia di una società e di una squadra che nella stagione 2004-2005 militava in Seconda Categoria.

Il Monterosi ha continuano a inanellare vittorie su vittorie, mentre il Latina si è smarrito strada facendo, fino agli attuali quindici punti di distacco, seppur con una gara da recuperare (il 2 giugno con il Muravera).

E ancora. Da una parte c’è la voglia del Monterosi di chiudere qui la storia di un campionato dominato, dall’altra l’orgoglio del Latina di non lasciare festeggiare così facilmente l’avversario.

Presupposti che lasciano immagine che domani 30 maggio, dalle 16, al Marcello Martoni sarà una partita molto intensa.

Ancora poche ore, poi a parlare sarà solo il campo.

Il Latina dovrà fare a meno di Esposito (stagione chiusa per il difensore centrale leccese), che potrà essere sostituito da Orlando al rientro dalla squalifica. Out anche l’attaccante Alessandro.

La gara del Girone G Monterosi-Latina sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del Monterosi FC.