Fondi, sfonda con l’auto le vetrine di una concessionaria

Ha distrutto le vetrine di una concessionaria di auto in Via Madonna delle Grazie, a Fondi. Responsabile un uomo, già noto alle forze dell’ordine e gravato dagli obblighi di firma.

Una volta all’interno, il ladro ha iniziato a sottrarre beni informatici, apparati telefonici e denaro contante dagli uffici. Tuttavia, l’intervento tempestivo e coordinato della Guardia di Finanza di Latina e della Polizia di Stato ha messo fine al suo piano. I militari della Compagnia di Fondi e i poliziotti del Commissariato locale, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono accorsi sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo e recuperare l’intera refurtiva.

Grazie alla sinergia tra i due reparti, i beni sottratti sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario, mentre il responsabile è stato arrestato in flagranza. L’Autorità Giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.