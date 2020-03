Fondi, trasforma autorimessa in sala pesi e allena 6 persone: denunciato

Scattano i controlli a tappeto per chi viola le misure del decreto ministeriale per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I carabinieri del comando provinciale di Latina, coordinati dal colonnello Gabriele Vitagliano, hanno denunciato 13 persone.

In particolare a Fondi ieri è stato denunciato il titolare di una palestra, il quale dopo aver chiuso l’attività, ha adibito la propria autorimessa a sala pesi, dove dietro compenso, consentiva a sei giovani, anch’essi deferiti di allenarsi abusivamente.

A Itri, il 12 marzo scorso, i militari hanno denunciato un commerciante, titolare di un bar, che non ottemperava alla chiusura dell’esercizio commerciale. Un 30enne, veniva intercettato e controllato in via Appia, non sapendo fornire, ai militari operanti, elementi giustificativi della presenza in loco.

A San Felice Circeo: il 12 marzo sono stati denunciati invece due giovani, sorpresi dai militari a gravitare più volte nei pressi di un’attività commerciale, in violazione alle prescrizioni relative allo spostamento delle persone fisiche sul territorio nazionale.

A Fondi ieri è stato denunciato il titolare di una palestra, il quale dopo aver chiuso l’attività, ha adibito la propria autorimessa a sala pesi, dove dietro compenso, consentiva a sei giovani, anch’essi deferiti di allenarsi abusivamente.