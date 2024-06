Fondi, vendono una bici online senza consegnarla: denunciati

Altro caso di truffa online in provincia di Latina. A Fondi, sono state denunciate due persone per concorso in truffa. L’indagine è partita dalla denuncia di un cittadino nigeriano di 31 anni, residente a Fondi. I sospettati, un uomo di 28 anni residente a Bari e una donna di 26, residente a Gioia del Colle (BA), avrebbero utilizzato una falsa inserzione pubblicitaria su un noto sito social per truffare il denunciante. La vittima ha pagato 322,00 euro tramite ricarica postepay intestata alla 26enne per l’acquisto di una bicicletta che non è mai stata consegnata.