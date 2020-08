Fondi Vera, presentata la lista di Francesco Ciccone per le elezioni di settembre

Presentata ieri, 21 agosto, la lista Fondi Vera in sostegno del candidato a sindaco Francesco Ciccone. Sono 24 le persone che la compongono.

“Oggi – ha commentato Ciccone – la città ha un’alternativa, credibile nelle donne e negli uomini, preparata nei contenuti, innovativa nella comunicazione, ma soprattutto libera. La città che vogliamo rappresentare mette al centro il benessere diffuso visto come sinergia tra tutti i settori, una città competente, ambiziosa, competitiva che trovi linfa vitale nel serbatoio di competenze e idee che siamo oggi in grado di esprimere in un programma, quanto ambizioso, tanto alla portata della nostra Fondi”.