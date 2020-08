Aggredisce e tenta di strangolare la madre: 31enne finisce in carcere

Violenza domestica, schiaffi e un tentativo di strangolamento. Per lungo tempo una donna di Formia, di 31 anni, avrebbe maltrattato la madre per costringerla a darle i soldi per la droga. Ieri è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, in esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Cassino.

Il provvedimento è scaturito al termine di un articolata attività d’indagine condotta dai poliziotti della squadra anticrimine della polizia di Formia a seguito di una denuncia querela presentata dalla vittima di 71 anni, nei confronti della figlia, che in un caso l’avrebbe anche costretta ad accompagnarla a Napoli per l’acquisto di sostanza stupefacente. In altri casi, in preda all’ira, aveva danneggiato i mobili di casa. Un incubo per la madre che oltre a preoccuparsi della ragazza aveva anche paura per la sua incolumità. Alla fine ha deciso di rivolgersi alla polizia.