Fondi “zona rossa” ancora per 10 giorni, come richiedere i buoni spesa

Le misure restrittive a Fondi per contenere i contagi da coronavirus sono state prorogate con un’altra ordinanza regionale fino al prossimo 13 aprile. Intanto il Comune ha spiegato come richiedere i buoni spesa per chi ha difficoltà e non ha denaro sufficiente per acquistare cibo e beni di prima necessità.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema informativo del sociale (Sis), raggiungibile dal seguente link: www.fondi.retedelsociale.it.

Solo in caso di necessità o di impossibilità è possibile presentare la domanda online anche tramite l’ufficio Servizi sociali del Comune di Fondi telefonando ai seguenti numeri: 388.6573700 – 347.0831968 – 349.0522773 – 0771.507242 – 335.1900932 – 335.1900930 – 348.8621686 – 349.0529922, o il Punto unico di accesso distrettuale di Fondi telefonando al numero 353.3094406, unicamente nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Dovrà essere presentata da un solo componente per ciascun nucleo familiare. Il nominativo del presentatore dell’istanza sarà in seguito l’unico accreditato a recarsi presso gli esercizi commerciali per l’acquisto con i buoni spesa, munito di idoneo documento di riconoscimento.

Per quanto riguarda invece le misure restrittive sono state chiarite invece quali attività economiche e produttive sono da considerarsi autorizzate ad esercitare, in quanto ritenute essenziali e comunque funzionali.

Possono esercitare l’attività i servizi assicurativi (per garantire adempimenti obbligatori per legge) e gli studi professionali e di consulenza del lavoro (a supporto delle aziende in attività) prediligendo le modalità di lavoro agile, dovendo le comprovate esigenze di lavoro essere correlate a quanto strettamente necessario ad assicurare gli adempimenti di legge, nel rispetto delle misure precauzionali e di distanziamento sociale e nei termini di cui al punto d) dell’Ordinanza del 27/3/2020, ossia “limitatamente al titolare o gestore della stessa attività, laddove non fosse possibile garantirle con le sole persone residenti o domiciliate, anche di fatto, del Comune di Fondi”.

E’ consentito l’esercizio delle attività di rivendita di prodotti per l’igiene alla persona e per la casa in quanto beni di prima necessità e la consegna a domicilio di generi alimentari e cibi anche da parte degli esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, paninoteche, pub) fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per le attività di confezionamento che di trasporto e il divieto di chiusura dell’attività al pubblico tuttora vigente.

Sono ancora consentite attività dei negozi di vendita e riparazione elettrodomestici e supporti informatici; riparazioni artigianali a supporto delle abitazioni private e delle attività in essere (impianti elettrici, idraulici, riscaldamento); rivendite di autoricambi e officine di riparazione automezzi a supporto delle attività in essere. Queste attività si aggiungono a tutte quelle già autorizzate con l’ordinanza del 27 marzo 2020.