Covid Latina, “Troppe persone in strada”: il sindaco dispone maggiori controlli

“C’è troppa gente in giro”. Sono le parole del sindaco di Latina, Damiano Coletta, nella diretta video che è ormai un appuntamento fisso con i residenti dall’inizio della crisi per coronavirus. Il primo cittadino aveva mostrato la sua preoccupazione già durante la conferenza stampa di ieri pomeriggio (naturalmente on-line), durante la quale aveva detto che non è il momento di abbassare la guardia, di come negli interventi chirurgici gli errori – quando capitano – avvengono molto spesso alla fine, quando il chirurgo si è ormai rilassato perché è andato tutto bene.

“Siamo in una fase delicata – ha spiegato – non dobbiamo rilassarci. Dobbiamo continuare a rispettare le disposizioni”. Latina, almeno come città sta tenendo, nonostante i 3 decessi registrati, possiamo dire che i contagi sono meno rispetto ad altri comuni. E’ necessario però continuare così.

Per questo, dopo aver notato che le strade sono stranamente di nuovo frequentate il sindaco ha disposto maggiori controlli. Carabinieri e polizia stanno già in queste ore di sabato mattina fermando i tanti veicoli che viaggiano in centro e non solo. Per chi non avrà giustificazioni adeguate scatterà la sanzione che è stata aumentata. Si rischia di dover pagare da 400 a 3000 euro e la somma è aumentata di un terzo se ci si muove a bordo di un veicolo.