Formazione finanziata, il Fondo Nuove Competenze. Zero costi per l’azienda

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

direzione@claai-assimprese.it

Quanti imprenditori sono a conoscenza delle opportunità che la formazione finanziata offre? Chi conosce la realtà dei fondi interprofessionali che permettono una attività formativa per i propri dipendenti completamente gratuita?

Nei prossimi numeri approfondiremo il mondo dei “fondi interprofessionali”. Oggi evidenziamo il Fondo Nuove Competenze che, a breve, sarà operativo; un Fondo che interverrà finanziariamente fino ad esaurimento fondi, quindi bisogna prepararsi per tempo.

Il Fondo è finalizzato alla formazione e riqualificazione dei lavoratori dipendenti delle imprese. Non vi è alcun costo per l’Azienda e costituisce un importante strumento di sostegno sia per i dipendenti, che hanno la possibilità di potenziare le proprie competenze, sia per i datori di lavoro che in questo modo riescono a spesarsi i costi del personale, ovvero “Il FNC rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.” Destinatari dell’intervento “tutti i datori di lavoro privati che, ai sensi dell’art. 88, comma 1 del richiamato Decreto Legge n. 34/2020, abbiano stipulato entro il 31 dicembre 2020 gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro. Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo.

Una volta approvata la domanda, ANPAL eroga subito un anticipo pari al 70% del costo totale del progetto formativo, mentre la restante parte viene liquidata a conclusione del percorso di formazione.

La “CLAAI Assimprese”, con i propri Enti accreditati e consulenti di riferimento, assiste le imprese interessate nella predisposizione della domanda, analisi delle esigenze e supporterà l’azienda in tutto il percorso formativo e consulenza amministrativa.

Attenzione: Il F.N.C. rimarrà attivo sino all’esaurimento dei fondi stanziati, pertanto bisogna predisporre tutta la documentazione per tempo ed avviare subito la candidatura dell’Azienda interessata. Per informazioni e approfondimenti si può inviare una mail di contatto a progetti@claai-assimprese.it

Sul sito dell’ANPAL, l’ Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, si può scaricare tutta la documentazione necessaria.