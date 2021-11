Running natalizio, torna a Maenza la “Corriamo tra i Presepi”

Torna a Maenza la corsa podistica denominata “Corriamo tra i Presepi”. L’evento in tema natalizio è in programma il prossimo 29 dicembre sotto l’organizzazione della Fitness Montello Running, società affiliata Opes, che da anni scende in campo per la realizzazione di appuntamenti podistici di successo.

La gara, alla sua seconda edizione, rientra nel calendario delle attività natalizie del comune maentino ed è patrocinata dal Comune di Maenza e da Opes Latina.

Saranno 8,100 i km che i runners dovranno percorrere tra le vie maentine, circondati dai monti Gemma, Sentinella e Calvello, ammirando le bellezze del territorio e sfidando le vie medievali. Al termine, sarà possibile visitare con un piccolo contributo, il Castello Baronale di Maenza allestito a “Casa di Babbo Natale” grazie all’attività dell’associazione culturale La Macchia.

Oltre alla corsa competitiva, in programma anche la camminata sportiva di 4 km, adatta a tutti coloro che vorranno cimentarsi in un’attività accessibile a tutti e che permette di allenare tutta la muscolatura ottenendo grandi benefici. Sponsor dell’evento, l’Associazione benefica Gerardo Restaini.

Iscrizioni a breve sul sito raceservice.it. Per restare aggiornati seguire i canali social “Road To Maenza” e “Fitness Montello”.