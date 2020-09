Formia, 18 i positivi legati al focolaio. Villa: “Drive in attivo fino a lunedì”

Sono 18 le persone risultate positive al coronavirus legate al focolaio di Formia. Lo ha comunicato il sindaco Paola Villa dopo le ultime notizie arrivate dalla Asl di Latina in mattinata.

Dei 18 positivi non tutti sono a Formia, 2 sono di Gaeta, 1 ad Itri e altri in diversi comuni fuori provincia. Quattordici sono comunque di Formia e sono state tutte allertate ed è stato loro comunicato l’esito del tampone. Come da protocollo i parenti con cui convivono sono stati allertati per effettuare il tampone. E’ un numero elevato e la Asl ha proposto di fare altre date per il drive-in.

“Mercoledì 16 e venerdì 18 settembre i tamponi sono stati tradizionali, per questi indipendentemente dal risultato positivo o negativo, è obbligatorio restare 14 giorni in quarantena.

I drive in che stiamo allestendo per oggi, domani e lunedì effettueranno i test rapidi, test antigenici che sono stati utilizzati in tante comunità. Le persone potranno recarsi al drive-in, con la mascherina e restare in macchina in attesa. In 30 minuti si ha la risposta. Se la persona è negativa si può tornare a casa e non serve quarantena. Se è positiva farà il tampone tradizionale”.

Gli orari del test rapido saranno oggi, 19 settembre, dalle 14 alle 18, domani e lunedì dalle 9 alle 18 senza interruzione. Ci sarà la squadra della Asl e dell’Uscar della Regione Lazio. Il primo cittadino ha invitato a recarsi al drive-in le persone che hanno avuto contatti con i luoghi chiusi tra cui la pescheria Purificato, il locale Bellablu.