Gaeta, Intergroup dona endoscopio pediatrico per il centro Covid

Il gruppo di logistica integrata Intergroup ha donato un endoscopio pediatrico alla città di Gaeta.

Intergroup, che opera oggi su tutto il territorio nazionale attraverso 6 piattaforme logistiche e dal 2016 anche con una branch a Londra, ha risposto da subito con entusiasmo all’iniziativa del sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano per la realizzazione di un centro dotato di attrezzature e macchinari di ultima generazione a sostegno dei cittadini per l’emergenza Covid-19.

“Con senso di responsabilità – ha detto Pietro Di Sarno, presidente del consiglio di amministrazione di Intergroup Holding – abbiamo sentito subito la necessità di essere parte attiva e protagonista di un’iniziativa così lodevole e importante per la città di Gaeta dove è nata la nostra attività da ormai 34 anni, e dove risiedono la maggior parte delle 105 famiglie che fanno parte del nostro gruppo”

“Abbiamo cercato di concentrare tutte le nostre risorse per dare un aiuto concreto alla città e a tutto il territorio sud pontino in un momento così difficile, donando un endoscopio pediatrico per la nuova struttura che sarà creata grazie alla sinergia tra il Comune di Gaeta e la Asl di Latina. Siamo davvero contenti del risultato raggiunto dall’iniziativa del sindaco Mitrano, che dimostra un territorio coeso e solidale, capace di tirar fuori il meglio di sé quando c’è bisogno.

Io credo – ha continuato Di Sarno – che ognuno di noi, nel suo piccolo, possa dare il personale contributo per fronteggiare l’emergenza contro il Coronavirus: noi di Intergroup, oltre ad aver assicurato la tutela di tutta l’azienda con l’adozione delle misure di sicurezza prescritte dalle autorità, abbiamo deciso inoltre di attivare una polizza assicurativa per ognuno dei nostri collaboratori diretti a copertura dei rischi derivanti dal Covid-19. Un piccolo gesto di rispetto per chi ci ha aiutato a gestire questa situazione nuova e imprevista con impegno e grande spirito di unità, continuando le attività durante tutto il lockdown nazionale per dare un contributo concreto alla salvaguardia del sistema logistico italiano e continuità lavorativa ai nostri clienti e fornitori.

In Intergroup siamo come una grande famiglia – ha concluso il presidente – ed è proprio nei periodi di difficoltà che le vere famiglie si stringono forte. Cogliamo l’occasione per ringraziare uno ad uno tutti i nostri dipendenti, per il loro instancabile impegno e fiducia riposta dall’inizio nei miei confronti e di tutto il management”.