Formia, al via la distribuzione dei sacchetti per la differenziata: il calendario

A Formia è partita questa mattina la distribuzione del kit di sacchetti per la raccolta differenziata. Tante persone dalle 9.30, in totale sicurezza rispettando le misure di distanziamento minimo, si sono recate presso la sede di Piazzetta delle Erbe, primo luogo in calendario. I volontari del “Comitato Civico Mamurra” hanno consegnato oggi, 3 giugno, 371 kit ai cittadini muniti di foglio Tari 2019.

La plastica e i metalli devono essere conferiti nelle buste gialle, l’umido nelle biodegradabili/compostabili, mentre per le altre frazioni, vetro, carta e indifferenziato, si può usare qualsiasi tipo di busta trasparente e non nera. Inoltre i materiali devono essere piegati, pressati o comunque ridotti di volume.

Per chi non potesse recarsi nei giorni e negli orari prestabiliti si segnala che sarà possibile ritirare i sacchetti, sempre presentando il modulo Tari 2019, per delega o durante le “Giornate Ecologiche” che riprenderanno regolarmente questo mese. Dopo l’annullamento dello scorso 8 marzo, per l’emergenza Covid-19, le iniziative a difesa dell’ambiente ritorneranno domenica 14 giugno nel quartiere di Gianola nella fascia oraria mattutina dalle 8.30 alle 12.30.

Ecco il calendario della distribuzione per i mesi di giugno e luglio:

Giugno:

· 3 – 5- 8 – 10 -12 – 15 : Piazzetta dalle Erbe dalle 09:30 alle 12:30

· 4 – 9 – 11 :Piazzetta delle Erbe dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 16 – 17 -18: S.Pietro Scuola Mattej dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 19 -22: Gianola Scuola Calvino dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 23 – 25: Penitro Scuola elementare dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 26 – 29 – 30: Mola Scuola De Amicis dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

LUGLIO:

· 1 – 2: Maranola P.zza Ricca dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 3: Trivio Circoscrizione dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 6: Castellonorato Delegazione dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 7 – 8: Rio Fresco S. Giuseppe Lavoratore dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00

· 9: Vindicio chiesa S. Cuore dalle 09:30 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00