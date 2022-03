Formia, approvata la valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale

Approvato, con delibera di Giunta comunale di Formia, lo schema di accordo con la Direzione Regionale Musei Lazio del Ministero della Cultura per la valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale di via Vitruvio, tramite il quale gli enti si impegnano a collaborare a progetti di valorizzazione della sede museale di Formia secondo una programmazione di iniziative culturali concordate.

Il sindaco Gianluca Taddeo e l’assessore alla Cultura Fabio Papa ringraziano la Direttrice del Museo, la Dottoressa Cristiana Ruggini, e si augurano che la collaborazione intrapresa possa condurre anche alla riqualificazione della sede formiana in termini di implementazione dell’attuale allestimento, modernizzazione e magari, in un prossimo futuro, di un suo trasferimento presso un’ala dell’immobile ex Marina di Castellone, in connessione con la realizzanda passeggiata archeologica.