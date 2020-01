Formia, due giorni di lutto cittadino: solidarietà alle famiglie delle vittime

Il sindaco di Formia, Paola Villa, ha proclamato due giorni di lutto cittadino dopo il dramma familiare che si è consumato ieri, 9 gennaio.

Considerando l’immane tragedia in cui sono morte ben tre persone e il fatto che le vittime dell’omicidio erano anche membri della comunità scolastica cittadina e “ritenuto doveroso rappresentare alle famiglie coinvolte la vicinanza e la solidarietà dell’intera città di Formia per i tragici eventi che le hanno coinvolte”, ha disposto i due giorni di lutto per domani 11 gennaio e per il giorno successivo.

Il primo cittadino ha invitato anche tutte le attività commerciali a compartecipare al lutto cittadino evitando comportamenti e o attività che contrastino con lo spirito delle due giornate.

Sono state così rinviate tutte le manifestazioni pubbliche programmate dall’amministrazione comunale e le bandiere saranno esposte a mezz’asta.

Gli insegnanti degli istituti scolastici cittadini, per la giornata di sabato 11 gennaio 2020, sono infine invitati a portare temi di riflessione che coinvolgano gli studenti.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti