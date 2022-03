Formia, Assonautica ricorda Lucio Dalla a 10 anni dalla scomparsa

Venerdì 4 marzo, in occasione dei 10 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, Assonautica di Latina, in sintonia con le numerose iniziative proposte da altre città italiane, intende ricordare il grande musicista in occasione del suo 79° compleanno, sulla sua ultima barca “Brilla & Billy”, lo yacht di 23 metri, tutto in legno, che porta il nome dei suoi inseparabili labrador, ed è attualmente ormeggiato presso il porto di Formia nel Golfo di Gaeta, cui il cantante era profondamente legato.

In collaborazione con il Comune di Formia, Assonautica ha organizzato a partire dalle ore 16 la possibilità, per gli interessati, di visitare la barca ormeggiata, ed ascoltare i suoi indimenticabili capolavori diffusi nell’area antistante l’imbarcazione dal dj Max Guadalaxara.

A seguire, alle ore 19.30 nella Sala Falcone Borsellino, in piazza Marconi, avrà luogo un incontro con il poeta Davide Rondoni che ripercorrerà momenti della loro calorosa amicizia illustrando alcuni motivi specifici della sua poetica.

A conclusione dell’evento ci sarà l’intervento dell’etnomusicologo maranolese Ambrogio Sparagna, uno dei più importanti artisti della musica popolare e direttore dell’Orchestra Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.